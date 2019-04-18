18:57 | Фехтование

Саблистки первой сборной Москвы завоевали золото на чемпионате России

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Саблистки первой сборной Москвы стали первыми в командных соревнованиях на чемпионате России по фехтованию. Турнир проходит в Сочи.

В финале Ольга Никитина, Светлана Шевелева, Евгения Подпаскова и Анастасия Баженова победили сборную Московской области со счетом 45:41. Бронза досталась представительницам Санкт-Петербурга.

У мужчин первой стала команда Московской области в составе Дмитрия Жеребченко, Григория Семенюка, Александра Сироткина и Александра ПивовароваВ финале рапиристов они обыграли сборную Башкортостана со счетом 45:37. Бронзу завоевала команда Москвы

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