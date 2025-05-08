Фехтование
Новости
Олимпиада
Уведомления
Главная
Фехтование

8 мая, 18:59

Егорян: «Мне очень хочется выступать в нейтральном статусе, но у меня нет этой возможности»

Алина Савинова
Российская фехтовальщица Яна Егорян.
Фото Global Look Press

Российская фехтовальщица Яна Егорян призналась, что хотела бы выступать на международных турнирах в нейтральном статусе, но лишена такой возможности из-за позиции Международной федерации фехтования (FIE).

Ранее 31-летняя саблистка получила отказ в допуске на соревнования под эгидой FIE. Также организация отказала в участии в турнирах Софье Великой и Софии Поздняковой.

«Наши спортсмены не отказываются выступать в нейтральном статусе, и у каждого из них ведь есть выбор. И у кого есть такой статус, они с большим удовольствием выступают на соревнованиях и пытаются показывать хорошие результаты. Я это воспринимаю исключительно в позитивном ключе, потому что сама спортсменка и мне очень хочется выступать на международной арене. Но, к сожалению, у меня нет этой возможности», — приводит РИА «Новости» слова Егорян.

В 2023 году Международная федерация фехтования допустила российских и белорусских спортсменов к личным турнирам в нейтральном статусе. 7 мая 2025-го стало известно, что FIE разрешила россиянам и белорусам участвовать в командных соревнованиях. Первым турниром с участием российских команд станет чемпионат Европы в Генуе.

Егорян является двукратной чемпионкой России и мира, шестикратной чемпионкой Европы в командном первенстве, а также двукратной чемпионкой Олимпийских игр в личной и командной сабле.

Источник: РИА Новости
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Фехтование
Яна Егорян
Читайте также
"Карпин ушел сам, на него никто не давил". Член совета директоров "Динамо" Сергей Степашин об отставке главного тренера
Совет Безопасности ООН одобрил план США по вводу войск в Газу. Что пишут СМИ
Овечкин установил рекорд НХЛ по числу голов на одной арене лиги
Le Monde рассказала о конфликте Каллас и фон дер Ляйен из-за кадров ЕК
Пропавшая в Бермудском треугольнике яхтсменка из Франции вышла на связь
Франция поставит Украине 100 истребителей Rafale. Что нужно знать
Популярное видео
«Динамо» осталось без защитника
«Динамо» осталось без защитника
«Вашингтон» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
Что будет с «Сибирью» после отставки Буцаева?
Что будет с «Сибирью» после отставки Буцаева?
«Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Серия «Сибири» — 11 поражений. Наши теряют время в АХЛ
Серия «Сибири» — 11 поражений. Наши теряют время в АХЛ
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Российский спорт: международные санкции и вопрос участия в Олимпиаде
Свищев — о недопуске российских стрелков на Сурдлимпиаду: «Получается, к соревнованиям ни одну страну допускать нельзя»
Скандал с российскими стрелками: СМИ подозревают, что их не пустили на Сурдлимпиаду из-за наличия оружия
Дубровский — о бойкоте скандинавов Олимпиады в случае допуска россиян: «Думаю, что это блеф, как и многие мои коллеги»
Дубровский: «Если к 15-20 декабря получим допуск на международные старты, то есть вариант поехать на Кубок мира»
На Генассамблее ФИДЕ обсудят возвращение флага и гимна российским шахматистам
«Печальный день для шахмат». Украина потребовала отстранить женскую сборную России от чемпионата мира в Испании
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Федерация фехтования Украины возмутилась новому допуску россиян

Егорян поддержала выступление российских фехтовальщиков в нейтральном статусе

Takayama

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости