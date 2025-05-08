Егорян: «Мне очень хочется выступать в нейтральном статусе, но у меня нет этой возможности»

Российская фехтовальщица Яна Егорян призналась, что хотела бы выступать на международных турнирах в нейтральном статусе, но лишена такой возможности из-за позиции Международной федерации фехтования (FIE).

Ранее 31-летняя саблистка получила отказ в допуске на соревнования под эгидой FIE. Также организация отказала в участии в турнирах Софье Великой и Софии Поздняковой.

«Наши спортсмены не отказываются выступать в нейтральном статусе, и у каждого из них ведь есть выбор. И у кого есть такой статус, они с большим удовольствием выступают на соревнованиях и пытаются показывать хорошие результаты. Я это воспринимаю исключительно в позитивном ключе, потому что сама спортсменка и мне очень хочется выступать на международной арене. Но, к сожалению, у меня нет этой возможности», — приводит РИА «Новости» слова Егорян.

В 2023 году Международная федерация фехтования допустила российских и белорусских спортсменов к личным турнирам в нейтральном статусе. 7 мая 2025-го стало известно, что FIE разрешила россиянам и белорусам участвовать в командных соревнованиях. Первым турниром с участием российских команд станет чемпионат Европы в Генуе.

Егорян является двукратной чемпионкой России и мира, шестикратной чемпионкой Европы в командном первенстве, а также двукратной чемпионкой Олимпийских игр в личной и командной сабле.