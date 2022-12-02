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Сегодня, 19:10

Саблистка София Позднякова заявила, что отстранение россиян от международных соревнований может влиять на мотивацию

Иван Шитик
Корреспондент
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Двукратная олимпийская чемпионка саблистка София Позднякова заявила, что отстранение россиян от международных соревнований может влиять на мотивацию.

«Не хочу углубляться в вопрос мотивации, она была на протяжении всего дня, но моментами все-таки вспоминаешь, что нас не допускают до международных соревнований. У истории нет сослагательного наклонения, ничего страшного, будем работать дальше. Прекрасная организация, свет, музыка. Нравится получать новый опыт, но, видимо, здесь немного успокоилась, не хватило какой-то искры», — сказала Позднякова ТАСС.

25-летняя Позднякова также является чемпионкой мира в личном турнире (2018), победительницей чемпионатов мира и Европы в командных соревнованиях.

Источник: https://tass.ru/sport/16488913
София Лоханова (Позднякова)
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