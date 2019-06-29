Саблист Якименко получил официальный допуск до международных соревнований

Восьмикратный чемпион мира по фехтованию на саблях россиянин Алексей Якименко получил официальный допуск к участию в международных соревнованиях от Международной федерации фехтования (FIE).

- Все в порядке, Якименко получил от FIE допуск к стартам, теперь он имеет официальное разрешение на участие в международных соревнованиях, - цитирует ТАСС главного тренера сборной России Ильгара Мамедова.

35-летний саблист также является бронзовым призером Олимпиады-2004 в командном турнире, а также 13-кратным чемпионом Европы. Якименко объявил о завершении карьеры в ноябре 2017-го, но в мае вернулся в спорт, после чего ему пришлось сдать допинг-пробу.