Кирилл Бородачев: «Я бы хотел, чтобы реванш с гонконгцем состоялся на его домашнем ЧМ-2026»

Российский рапирист Кирилл Бородачев ответил на вопрос «СЭ» о реванше с гонконгским фехтовальщиком Чой Райан Чунь Инем, которому россиянин проиграл в финале личного турнира на чемпионате мира-2025 в Тбилиси. Следующий чемпионат мира пройдет летом 2026-го в Гонконге.

— Прибавило ли это лето для вас новый прилив мотивации?

— Да, конечно. Можно сказать, что мы полноценно вернулись на международную арену. Теперь будем доказывать, что мы сильнейшие спортсмены.

— Следующий чемпионат мира пройдет через год в Гонконге. Думали ли вы уже над реваншем над вашим соперником по финалу чемпионата мира? Причем речь о реванше на его площадке.

— Честно скажу, что об этом не думал. Но ваши слова меня натолкнули на такую мысль. Да, я бы хотел, чтобы такой реванш состоялся, — сказал Бородачев «СЭ».