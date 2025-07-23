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23 июля 2025, 14:08

Российский рапирист Бородачев вышел в 1/8 финала ЧМ-2025 по фехтованию

Павел Лопатко

Россиянин Кирилл Бородачев вышел в 1/8 финала турнира рапиристов на чемпионате мира по фехтованию.

В поединке второго круга Бородачев победил бельгийца Стефа Ван Кампенхаута со счетом 15:11.

Еще двое россиян проиграли: Александр Керик уступил чеху Александру Шупеничу (2:15), а Владислав Мыльников — Чун Йин Райану Чою из Гонконга (7:15).

Чемпионат мира-2025 по фехтованию проходит с 22 по 30 июля в Тбилиси. Россияне выступают на нем в нейтральном статусе.

Яна Егорян и&nbsp;Софья Великая.В Тбилиси стартует чемпионат мира по фехтованию с Егорян и Великой. Что о нем нужно знать?

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Фехтование
Кирилл Бородачев
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