Российский рапирист Бородачев вышел в 1/8 финала ЧМ-2025 по фехтованию
Россиянин Кирилл Бородачев вышел в 1/8 финала турнира рапиристов на чемпионате мира по фехтованию.
В поединке второго круга Бородачев победил бельгийца Стефа Ван Кампенхаута со счетом 15:11.
Еще двое россиян проиграли: Александр Керик уступил чеху Александру Шупеничу (2:15), а Владислав Мыльников — Чун Йин Райану Чою из Гонконга (7:15).
Чемпионат мира-2025 по фехтованию проходит с 22 по 30 июля в Тбилиси. Россияне выступают на нем в нейтральном статусе.
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