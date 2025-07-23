Российский рапирист Бородачев вышел в 1/8 финала ЧМ-2025 по фехтованию

Россиянин Кирилл Бородачев вышел в 1/8 финала турнира рапиристов на чемпионате мира по фехтованию.

В поединке второго круга Бородачев победил бельгийца Стефа Ван Кампенхаута со счетом 15:11.

Еще двое россиян проиграли: Александр Керик уступил чеху Александру Шупеничу (2:15), а Владислав Мыльников — Чун Йин Райану Чою из Гонконга (7:15).

Чемпионат мира-2025 по фехтованию проходит с 22 по 30 июля в Тбилиси. Россияне выступают на нем в нейтральном статусе.