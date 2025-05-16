Фехтование
Новости
Олимпиада
Уведомления
Главная
Фехтование

16 мая 2025, 17:00

Российские саблисты не смогли получить визы для участия в Кубке мира в Испании

Алина Савинова

Российским саблистам отказали в выдаче виз для участия в Кубке мира среди мужчин в Мадриде (Испания).

Соревнования будут проходить с 23 по 25 мая.

«Наши саблисты, получившие нейтральный статус, собирались на Кубок мира в Мадриде. Но поехать туда не смогут — Испания отказала им в визах», — приводит ТАСС слова источника, знакомого с ситуацией.

В марте Международная федерация фехтования (FIE) разрешила российским спортсменам участвовать в турнирах в индивидуальных дисциплинах в нейтральном статусе. В мае организация допустила россиян до командных соревнований.

Источник: https://tass.ru/sport/23965527
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Читайте также
Шведский самолет-разведчик заметили над Финляндией у границ РФ
В Элисте простились с погибшим на СВО Героем России Нараном Очир-Горяевым
Шипачев едет в «Салават», Ливо получит до 120 млн в «Авангарде», а «Спартак» усилился опытными тренерами. Главные трансферные новости КХЛ на 9 июня 
«Злоумышленники пытаются проникнуть в страну под прикрытием ЧМ». Белый дом объяснил скандал с судьей из Сомали
Минпросвещения РФ прорабатывает вопрос о восстановлении колледжа в Старобельске
«Атлетико» отказался продавать Альвареса в «Реал» за 150 миллионов евро
Популярное видео
Скудра в «Спартаке», Ливо — в «Авангарде», Шипачев — в Уфе
Скудра в «Спартаке», Ливо — в «Авангарде», Шипачев — в Уфе
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
СКА будет играть на «СКА Арене»
СКА будет играть на «СКА Арене»
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Денис Дорохов — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
Денис Дорохов — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
«Локомотив» обманул КХЛ
«Локомотив» обманул КХЛ
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Максим Березкин остается в России
Максим Березкин остается в России
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«Спартак» не обменяет Морозова, «Динамо» набирает команду
«Спартак» не обменяет Морозова, «Динамо» набирает команду
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Годы идут, проблемы КХЛ остаются
Годы идут, проблемы КХЛ остаются
В «Динамо» меняется состав
В «Динамо» меняется состав
«Монреаль» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Монреаль» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Райо Вальекано»: Лига конференций, видеообзор
«Кристал Пэлас» — «Райо Вальекано»: Лига конференций, видеообзор
Евгений Малкин остается в НХЛ
Евгений Малкин остается в НХЛ
«Вегас» — «Колорадо»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Колорадо»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Никита Филиппов: «С детства ненавидел лыжи»
Никита Филиппов: «С детства ненавидел лыжи»
Да Коста больше не нужен «Автомобилисту»
Да Коста больше не нужен «Автомобилисту»
Материалы сюжета: Российский спорт: вопрос снятия международных санкций, возвращение флага и гимна РФ в Европе и всем мире
В Швеции, Финляндии и Чехии выступают против допуска российских хоккеистов
Губерниев — о переизбрании Майгурова главой СБР: «Не сомневаюсь, что он добьется возвращения нашего спорта»
FIL отложила вопрос по российским саночникам
Тарасова уверена, что ISU допустит российских юниоров после ближайшего заседания
Российских фигуристов не показали в видеоролике перед началом конгресса ISU на Тенерифе
Свищев считает, что в FIS разделяют позицию РФ по допуску россиян на международные соревнования
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Украинская фехтовальщица Шемякина заявила, что FIE продалась России

18 россиян получили нейтральный статус от Международной федерации фехтования
Новости
RSS RSS
Все новости