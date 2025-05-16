Российские саблисты не смогли получить визы для участия в Кубке мира в Испании

Российским саблистам отказали в выдаче виз для участия в Кубке мира среди мужчин в Мадриде (Испания).

Соревнования будут проходить с 23 по 25 мая.

«Наши саблисты, получившие нейтральный статус, собирались на Кубок мира в Мадриде. Но поехать туда не смогут — Испания отказала им в визах», — приводит ТАСС слова источника, знакомого с ситуацией.

В марте Международная федерация фехтования (FIE) разрешила российским спортсменам участвовать в турнирах в индивидуальных дисциплинах в нейтральном статусе. В мае организация допустила россиян до командных соревнований.