9 ноября, 22:09

Российские рапиристы выиграли золото на этапе Кубка мира в Испании

Алина Савинова

Рапиристы сборной России одержали победу в мужских командных соревнованиях на этапе Кубка мира по фехтованию в Пальма-де-Майорка (Испания).

В финале россияне нанесли поражение итальянцам со счетом 45:36. Сборную России представляли Егор Баранников, Антон Бородачев, Кирилл Бородачев и Владислав Мыльников.

Бронзовые медали завоевала команда Венгрии, которая победила немецких рапиристов.

В мае Международная федерация фехтования (FIE) допустила россиян до участия в командных соревнованиях в нейтральном статусе во взрослых турнирах.

