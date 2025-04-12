Российские рапиристы выиграли серебро в командном турнире на юниорском чемпионате мира

Российские фехтовальщики стали серебряными призерами юниорского чемпионата мира в командном турнире рапиристов.

Российскую команду представляли Искандер Булатов, Александр Керик, Валерий Корнилов и Павел Пузанков. В финале они уступили итальянцам. Бронзовые медали завоевали спортсмены из Китая.

Чемпионат мира среди юниоров, юношей и кадетов проходит в китайском Уси с 7 по 15 апреля. Россияне выступают на соревнованиях в нейтральном статусе.