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12 апреля, 17:07

Российские рапиристы выиграли серебро в командном турнире на юниорском чемпионате мира

Алина Савинова
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Российские фехтовальщики стали серебряными призерами юниорского чемпионата мира в командном турнире рапиристов.

Российскую команду представляли Искандер Булатов, Александр Керик, Валерий Корнилов и Павел Пузанков. В финале они уступили итальянцам. Бронзовые медали завоевали спортсмены из Китая.

Чемпионат мира среди юниоров, юношей и кадетов проходит в китайском Уси с 7 по 15 апреля. Россияне выступают на соревнованиях в нейтральном статусе.

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