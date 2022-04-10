Российские фехтовальщики выступят на чемпионате Белоруссии

Российские фехтовальщики примут участие в Открытом чемпионате Белоруссии, информирует ТАСС.

«Мы примем участие в Открытом чемпионате Белоруссии. Он пройдет в середине июня», — сказал президент Федерации фехтования России Ильгар Мамедов.

Чемпионат России пройдет с 17 по 24 апреля в Сочи. «В нем примут участие все, кто тренируется, все сильнейшие. Конечно, там выступят призеры и чемпионы Олимпийских игр», — отметил Мамедов.

2 марта Международная федерация фехтования временно отстранила российских спортсменов от участия в соревнованиях под ее эгидой.