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Сегодня, 16:48

Российские фехтовальщики выступят на чемпионате Белоруссии

Иван Шитик
Корреспондент
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Российские фехтовальщики примут участие в Открытом чемпионате Белоруссии, информирует ТАСС.

«Мы примем участие в Открытом чемпионате Белоруссии. Он пройдет в середине июня», — сказал президент Федерации фехтования России Ильгар Мамедов.

Чемпионат России пройдет с 17 по 24 апреля в Сочи. «В нем примут участие все, кто тренируется, все сильнейшие. Конечно, там выступят призеры и чемпионы Олимпийских игр», — отметил Мамедов.

2 марта Международная федерация фехтования временно отстранила российских спортсменов от участия в соревнованиях под ее эгидой.

Источник: https://tass.ru/sport/14336871
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