Российские фехтовальщики будут протестированы на коронавирус

Федерация фехтования России обратится с просьбой протестировать на коронавирус российских шпажистов, которые участвовали в этапе «Гран-при» в Будапеште. В Венгрии были выявлены заражения среди представителей команд Китая и Южной Кореи.

— Из Международной федерации фехтования нам пришло письмо о том, что у трех китайских и трех корейских спортсменов по прилету из Венгрии был выявлен коронавирус, — рассказал главный тренер сборной России Ильгар Мамедов РИА «Новости». — В Будапеште выступали более 20 наших спортсменов. После возвращения из Венгрии они находились на недельном сборе на озере Круглое, а затем были распущены по домам. Симптомов заболевания ни у кого из наших спортсменов нет. Однако FIE в своем письме отмечает, что у некоторых из тех, у кого был диагностирован коронавирус, симптомов не наблюдалось.

Федерация фехтования России отправит письма во все инстанции для того, чтобы были проверены не только шпажисты, но и все те, кто выезжал на другие соревнования — мужские и женские команды по сабле и рапире.

По данным на 20 марта всего в мире выявлено более 274 тысяч случаев заражения коронавирусом. Более 90 тысяч выздоровели, 11 357 человек умерли. В России зафиксировано 253 случая заражения. В Италии общее число жертв достигло уже 4032 — это больше, чем в Китае, где изначально была зафиксирована вспышка эпидемии.

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