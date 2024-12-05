Роднина: «Не удивлена решению Усманова добровольно покинуть FIE»

Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина прокомментировала решение Алишера Усманова приостановить свою деятельность в качестве главы Международной федерации фехтования (FIE).

«Не очень удивлена такому решению. Он лишний раз доказал всем, что является уважаемым человеком, на которого ориентируются. Но учитывая ситуацию, в которую нас поставили, это правильное решение. Наказание в отношении него — это одно, а вот если оно отразится на самой федерации — это несколько иное. Может быть, изначально не были уверены в победе на выборах, а когда она случилась, стали более детально ситуацию разбирать. Скажу лишь, что, когда Усманова выбрали, нам всем было очень радостно. Он многое сделал для развития не только российского, но и мирового спорта», — сказала Роднина «ВсеПроСпорт».

30 ноября российский бизнесмен победил на выборах главы FIE, но спустя несколько дней сложил с себя полномочия, чтобы санкции ЕС в отношении него не отразились на деятельности федерации.