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Сегодня, 02:44

РИА «Новости»: этап Кубка мира по фехтованию в Сочи остался незавершенным

Сергей Разин
корреспондент

Этап Кубка мира по фехтованию среди женщин в Сочи не завершили из-за отказов иностранных спортсменок, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Федерацию фехтования России.

«Финальную часть этапа Кубка мира по шпаге среди женщин в федеральной территории Сириус было решено не проводить. Фехтовальщицы некоторых стран отказались от выступления прямо по ходу турнира. Кто-то принял решение о прекращении борьбы перед началом финального дня, кто-то — прямо во время соревнований, выиграв по одному-два боя», — сообщается на сайте Федерации фехтования России.

Этап Кубка мира в Сочи должен был пройти с 25 по 27 февраля.

Источник: https://rsport.ria.ru/20220227/fekhtovanie-1775319922.html
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