РИА «Новости»: этап Кубка мира по фехтованию в Сочи остался незавершенным

Этап Кубка мира по фехтованию среди женщин в Сочи не завершили из-за отказов иностранных спортсменок, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Федерацию фехтования России.

«Финальную часть этапа Кубка мира по шпаге среди женщин в федеральной территории Сириус было решено не проводить. Фехтовальщицы некоторых стран отказались от выступления прямо по ходу турнира. Кто-то принял решение о прекращении борьбы перед началом финального дня, кто-то — прямо во время соревнований, выиграв по одному-два боя», — сообщается на сайте Федерации фехтования России.

Этап Кубка мира в Сочи должен был пройти с 25 по 27 февраля.