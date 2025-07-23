Рапирист Бородачев отметил поддержку трибун на чемпионате мира в Грузии

Рапирист Кирилл Бородачев выразил удовлетворение тем, что сумел завоевать медаль на первом в карьере взрослом чемпионате мира. В финале турнира в Тбилиси Бородачев проиграл представителю Гонконга Райану Чою со счетом 9:15.

«Я доволен своим выступлением — это мой первый чемпионат мира, и я сразу попал в призы в личном зачете, — цитирует ТАСС Бородачева. — Фехтовал, на мой взгляд, очень хорошо, вот поэтому прежде всего и доволен».

Россиянин отметил, что ему очень помогла поддержка брата и всей команды.

«Подгоняли и трибуны. В Грузии говорят по-русски, и эта поддержка тоже очень придавала сил, за что всем большое спасибо», — добавил Бородачев.

Для 25-летнего россиянина серебро ЧМ стало первой личной медалью на крупных турнирах. На Олимпиаде-2020 в Токио Бородачев стал серебряным призером в командном турнире, в июне 2025-го он взял бронзу чемпионата Европы в командном турнире.