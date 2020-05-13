Призер Олимпиады-2012 по фехтованию устроился курьером в сервис по доставке еды

Серебряный призер Олимпиады-2012, японский фехтовальщик Ре Мияки устроился на работу курьером в один из сервисов доставки еды в Токио из-за переноса Игр-2020 в Японии в связи с пандемией коронавируса, сообщает AFP.

— Я начал делать это по двум причинам: чтобы сэкономить деньги на поездки на будущие соревнования, и чтобы поддерживать физическую форму, — приводит AFP слова Мияки. — Когда получаю заказы в холмистом районе города, можно сказать, прохожу хорошую тренировку. Я попросил приостановить действие спонсорских соглашений на время пандемии. Думаю, было бы нагло получать поддержку в нынешней ситуации. Не знаю, когда смогу возобновить тренировки или когда состоится следующий турнир. Даже не знаю, смогу ли сохранить мотивацию на выступления еще на год. Никто не знает, как будет проходить квалификационный процесс. Нельзя притворяться, что с соревнованиями все в порядке.