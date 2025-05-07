Фехтование
7 мая, 17:10

Мамедов — о решении FIE: «Позитивный, но не окончательный шаг»

Дмитрий Барулев
Корреспондент

Президент Федерации фехтования России (ФФР) Ильгар Мамедов прокомментировал «СЭ» решение Международной федерации фехтования (FIE) допустить российских спортсменов к командным международным соревнованиям в нейтральном статусе.

«Это новый шаг по отношению к нашим спортсменам. Он показывает, что диалог идет. Это важно, что он есть и есть понимание, что наши спортсмены должны участвовать в соревнованиях. Понятно, что не все сразу, как хотелось бы, но постепенно до этого дошли. В июне будет три с половиной года, как мы в командных соревнованиях не участвовали. А молодые спортсмены вообще никогда не участвовали. Поэтому чем раньше мы вернемся, тем быстрее команда начнет восстанавливаться. Рассматриваем это как позитивный шаг, но не окончательный, ведь все ведущие спортсмены и тренеры до сих пор отстранены», — сказал Мамедов «СЭ».

Россияне будут выступать под флагом FIE. К командным соревнованиям будут допущены спортсмены, которые обладают нейтральным статусом. Ранее российские фехтовальщики могли выступать только в индивидуальных дисциплинах.

Первым турниром с участием российских команд станет чемпионат Европы по фехтованию в Генуе, который состоится с 14 по 19 июня 2025 года.

