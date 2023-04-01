Президент Федерации фехтования России рассказал, почему организация до сих пор не выступила с заявлением

Президент Федерации фехтования России Ильгар Мамедов рассказал, почему организация до сих пор не выступила с официальным заявлением по поводу допуска россиян к международным соревнованиям.

«Почему мы не делаем официального заявления? Три дня назад мы написали письмо в Международную федерацию фехтования, так как никакого официального документа пока нет. А допуск дается именно этой организацией. Поэтому мы ждем ответа, хоть отрицательного. Но что-то же нам нужно ответить», — сказал Мамедов в эфире телеканала «Россия 24».

10 марта конгресс Международной федерации фехтования принял решение разрешить российским и белорусским спортсменам принять участие в международных соревнованиях в нейтральном статусе.