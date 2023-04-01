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Сегодня, 11:35

Мамедов — о заявлениях Польши: «Они хотят сделать из наших спортсменов ренегатов, которые за участия в соревнованиях предадут родину»

Виктория Кравченко
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Президент Федерации фехтования России Ильгар Мамедов рассказал, что думает о заявлениях Польши по поводу отказа в выдаче виз россиянам и белорусам.

В Познани с 21 по 23 апреля должен состояться этап Кубка мира по фехтованию на рапире среди женщин. Турнир является квалификационным на Олимпийские игры 2024 года.

«Сейчас поляки начали извращаться в другом ключе. Сегодня мне прислали, что нам нужно приползти на коленях к консульству Польши в Москве и перед тем, как отдать паспорт в окошко, признать, что режим в стране, которой мы живем не для нормальной жизни. Сказать, что мы полностью не поддерживаем международное право, которое отсутствует, и что мы против руководителя нашей страны.
Они хотят сделать из наших спортсменов ренегатов, которые за участия в соревнованиях должны предать свою родину и забыть все, чему нас учили наши предки и родители», — сказал Мамедов в эфире телеканала «Россия 24».

10 марта конгресс Международной федерации фехтования принял решение разрешить российским и белорусским спортсменам принять участие в международных соревнованиях в нейтральном статусе.

Ильгар Мамедов
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