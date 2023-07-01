Президент Федерации фехтования России отреагировал на участие россиян в чемпионате США

Президент Федерации фехтования России Ильгар Мамедов прокомментировал информацию Inside the Games об участии в чемпионате США троих россиян: Сергея Биды, Константина Лоханова и Олега Кныша.

«Бегство спортсменов — прогресс? Если это так можно назвать, ха-ха. И смотря для кого. Зарегистрированные спортсмены никаким образом не представляют Россию. С российской федерацией фехтования никто ничего не согласовывал. Я не в курсе», — приводит слова Мамедова Sport24.

Бида является серебряным призером Олимпийских игр, а также входил в состав сборной России, завоевавшей командное серебро на шпагах в Токио-2020. В этом году он переехал в США со своей женой.

Лоханов выступал в соревнованиях по сабле среди мужчин в Токио-2020, переехал в США в 2022 году и базируется в Сан-Диего.