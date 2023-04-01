Мамедов — об отказе стран проводить соревнования из-за участия россиян: «Они просто что-то решили о себе напомнить»

Президент Федерации фехтования России Ильгар Мамедов поделился мнением по поводу отказа некоторых стран проводить соревнований по фехтованию из-за допуска россиян.

Ранее отменили турниры Дания, Франция и Финляндия. Польша также грозится отказаться проводить соревнования.

«Абсурд за абсурдом. Они просто что-то решили о себе напомнить. Они ничто и звать их никак в фехтовальном мире», — сказал Мамедов в эфире телеканала «Россия 24».

10 марта конгресс Международной федерации фехтования принял решение разрешить российским и белорусским спортсменам принять участие в международных соревнованиях в нейтральном статусе.