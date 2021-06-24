Президент Федерации фехтования России: «Коронавирусом переболели 99 процентов спортсменов»

Президент Федерации фехтования России Александр Михайлов в ходе пресс-конференции, посвященной подготовке представителей фехтования России к Олимпийским играм, рассказал, как пандемия повлияла на отбор на турнир.

«Перед Токио наши спортсмены поедут в Хабаровск на двухнедельной сбор — часовой пояс почти тот же. Надеемся на успешное выступление, хотя эпидемия дала о себе знать. 99 процентов спортсменов и тренеров переболели, у некоторых до сих пор есть проблемы со здоровьем. Некоторые не смогли отобраться по этой причине в команду. Например, Татьяна Гудкова», — Михайлов.