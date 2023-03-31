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Мамедов — об отказе Франции проводить этап Кубка мира: «Мушкетеры просто испугались. Мы не нужны как конкуренты»

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
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Ильгар Мамедов.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Президент Федерации фехтования России Ильгар Мамедов прокомментировал решение Федерации фехтования Франции отказаться от проведения этапа Кубка мира.

Турнир должен был состояться 19-21 мая в Сен-Мор-де-Фоссе. Ранее FIE приняла решение о допуске российских и белорусских спортсменов на турниры под своей эгидой в нейтральном статусе.

«Хочу сказать, что мушкетеры просто испугались. Поэтому французы решили выступать на Олимпиаде без нас. Если вы смотрите и следите за фехтованием, то видели, что французы впервые в истории выиграли общекомандный зачет. Обычно мы побеждаем. Естественно, они не хотят, чтобы мы приехали в Париж и забрали те медали, которые мы всегда тут забираем. Понятно, что сейчас такие слова могут звучать напыщенностью, но ведь такое просто уже было и не раз. И в Рио, и в Токио. Кроме политических вопросов, которые сейчас везде муссируют, есть и вопрос прямой конкуренции. Мы как конкуренты им не нужны», — сказал Мамедов.

28 марта исполком МОК рекомендовал допустить российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях в нейтральном статусе. При этом рекомендовано допускать только тех атлетов, которые не высказывались в поддержку специальной военной операции (СВО) и не связаны с вооруженными силами или органами национальной безопасности.

Ильгар Мамедов
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