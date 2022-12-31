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Президент Федерации фехтования России Ильгар Мамедов отметил нехватку международных соревнований

Иван Шитик
Корреспондент
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Президент Федерации фехтования России Ильгар Мамедов заявил, что оценить, насколько уровень российского фехтования остался высоким, можно только, выступив на международных соревнованиях, по внутренним турнирам это сделать трудно.

«По сути, у нас года не было, мы начали очень успешно, выигрывали и личные, и командные соревнования на Кубке мира, но потом все в феврале закончилось. Но у нас появилась Спартакиада, в октябре мы провели сбор в Абу-Даби, потом все разбежались по своим базам, так что все идет своим чередом, сборы — соревнования, сборы — соревнования. Мы провели в начале декабря «Московскую саблю», в середине — «Санкт-петербургскую рапиру» с большим премиальным фондом, и в марте будет турнир шпажистов в Казани, поддержать наших спортсменов нужно. Понять, сохранился наш высокий уровень или нет, можно только, попробовав себя на международных соревнованиях, на внутренних все немножко по-другому, по ним трудно оценивать», — сказал Мамедов ТАСС.

2 марта Международная федерация (FIE) временно отстранила российских спортсменов от участия в соревнованиях под своей эгидой.

Источник: https://tass.ru/sport/16726719
Ильгар Мамедов
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