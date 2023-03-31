Президент Федерации фехтования — о требованиях МОК: «У нас почти все ведущие спортсмены ЦСКА или «Динамо». Знали куда нужно бить»

Президент Федерации фехтования России Ильгар Мамедов прокомментировал решение МОК по поводу возможного возвращения российского спорта на международную арену.

«Повторюсь, МОК показал что федерации сами по себе не в праве что-либо решать. И вся эта мнимая демократия и мнимая свобода слова не стоит ничего. В командах нам в принципе запрещают участие. А в личных во всем ограничивают. Во всем белом, с белым флагом, с чистой совестью. Нельзя пользоваться вообще ничем. И у нас почти все ведущие спортсмены из ЦСКА или «Динамо». Это система подготовка такая и не только у нас она такая. У итальянцев такая же, венгров, китайцев, поляков, украинцев, мы все в этой системе чтобы участвовать в международных военных играх. Они проходят раз в четыре года как Олимпиада, и чтобы туда поехать нужны погоны. Без погон на эти соревнования тебя не пускают. Они прекрасно знали это и знали куда нужно бить. У нас в фехтовании есть ложные атаки, а есть действительные. Они ложненькую сделали, как будто нас хотят вернуть, а на самом деле нет», — сказал Мамедов.

28 марта исполком МОК рекомендовал допустить российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях в нейтральном статусе. При этом рекомендовано допускать только тех атлетов, которые не высказывались в поддержку специальной военной операции (СВО) и не связаны с вооруженными силами или органами национальной безопасности.