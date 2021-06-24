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Поздняков: «Международная федерация фехтования имеет высокие критерии соответствия МОК»

12:14
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Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков рассказал, что Международная федерация фехтования (FIE) под руководством Алишера Усманова соответствует всем критериям олимпийского комитета в программе Игр.

«Хотел бы отметить работу главы FIE и Усманова: в непростых условиях, когда вся программа Игр ужимается, фехтование показывает высокие критерии в соответствии требований МОК, что позволяет не сокращать программу на Играх. Этим могут похвастаться 15% организаций. Приятно, что в тесном сотрудничестве нам удается решать очень многие вопросы, в том числе по материально-техническому обеспечению», — рассказал Поздняков журналистам.

Усманов возглавляет FIE с декабря 2008 года. Поздняков является четырехкратным олимпийским чемпионом по фехтованию.

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Виктория Кравченко все материалы автора
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