Поздняков: «Международная федерация фехтования имеет высокие критерии соответствия МОК»

Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков рассказал, что Международная федерация фехтования (FIE) под руководством Алишера Усманова соответствует всем критериям олимпийского комитета в программе Игр.

«Хотел бы отметить работу главы FIE и Усманова: в непростых условиях, когда вся программа Игр ужимается, фехтование показывает высокие критерии в соответствии требований МОК, что позволяет не сокращать программу на Играх. Этим могут похвастаться 15% организаций. Приятно, что в тесном сотрудничестве нам удается решать очень многие вопросы, в том числе по материально-техническому обеспечению», — рассказал Поздняков журналистам.

Усманов возглавляет FIE с декабря 2008 года. Поздняков является четырехкратным олимпийским чемпионом по фехтованию.