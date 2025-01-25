Почетный президент ФФР Михайлов: «Возвращение фехтовальщиков на международную арену не за горами»

Почетный президент Федерации фехтования России (ФФР) Александр Михайлов прокомментировал переизбрание Ильгара Мамедова главой организации.

25 января Мамедов, впервые возглавивший ФФР в 2021 году, был вновь выбран президентом организации.

«Поздравляю Ильгара Яшаровича с избранием на новый срок. Трудно работать, когда у твоих спортсменов нет возможности выезжать на международные не соревнования. Тем не менее внутренняя работа ФФР достойна высокой оценки. Сейчас фехтование присутствует уже в 62 регионах страны, это дорогого стоит. Появится много талантливых фехтовальщиков, которые в перспективе будут защищать интересы нашей страны на международной арене, этот день не за горами», — цитирует Михайлова «ВсеПроСпорт».

Ранее Ильгар Мамедов сообщал, что Федерация фехтования России отправила письмо с просьбой снять с российских спортсменов статус нейтральных в Международную федерацию фехтования (FIE).