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Почетный президент ФФР Михайлов: «Возвращение фехтовальщиков на международную арену не за горами»

Даниил Аршавский
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Почетный президент Федерации фехтования России (ФФР) Александр Михайлов прокомментировал переизбрание Ильгара Мамедова главой организации.

25 января Мамедов, впервые возглавивший ФФР в 2021 году, был вновь выбран президентом организации.

«Поздравляю Ильгара Яшаровича с избранием на новый срок. Трудно работать, когда у твоих спортсменов нет возможности выезжать на международные не соревнования. Тем не менее внутренняя работа ФФР достойна высокой оценки. Сейчас фехтование присутствует уже в 62 регионах страны, это дорогого стоит. Появится много талантливых фехтовальщиков, которые в перспективе будут защищать интересы нашей страны на международной арене, этот день не за горами», — цитирует Михайлова «ВсеПроСпорт».

Ранее Ильгар Мамедов сообщал, что Федерация фехтования России отправила письмо с просьбой снять с российских спортсменов статус нейтральных в Международную федерацию фехтования (FIE).

Источник: «ВсеПроСпорт»
Фехтование
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