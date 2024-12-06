Фехтование
Новости
Олимпиада
Главная
Фехтование

Сегодня, 07:58

Колобков: «Уверен, что Усманов приостановил свои полномочия на посту президента FIE не навсегда»

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Олимпийский чемпион по фехтованию на шпагах и бывший министр спорта России Павел Колобков прокомментировал решение Алишера Усманова приостановить свою деятельность в качестве главы Международной федерации фехтования (FIE).

«Уверен, что Усманов приостановил свои полномочия на посту президента FIE не навсегда. И решение, которое он принял на фоне незаконных санкций, взвешенно и оправданно. Он делает все, чтобы его любимый вид спорта не пострадал. Скорее всего, федерация, которую он продолжает поддерживать, будет управляться в прежнем режиме», — цитирует ТАСС Колобкова.

30 ноября 71-летний россиянин победил на выборах нового главы организации. Усманов набрал 120 голосов. На счету его конкурента шведа Отто Дракенберга 26 голосов. Мероприятие состоялось в Ташкенте.

Усманов уже возглавлял FIE с 2008 по 2022 год, после чего добровольно сложил с себя полномочия. Последние два года федерацией руководил грек Манолис Кациадакис.

Источник: ТАСС
Фехтование
Алишер Усманов
Павел Колобков
Читайте также
Глава МИД РФ рассказал о детском поведении европейцев на саммитах
Хорхе Масвидаль женился на «Мисс Перу»
Синнер рассказал об отношениях с Калинской
Силуанов заявил об ответном использовании активов Запада на развитие регионов РФ
Кого «Спартак» рассматривает на должность спортивного директора
Путин назначил Хинштейна врио губернатора Курской области
Популярное видео
Леонтьев развеивает слухи: как живет «Нефтехимик». Спецрепортаж Шевченко
«Ахмат» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Спартак»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Факел»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Крылья Советов»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Химки»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Рубин»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Оренбург»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
Сергея Звягина и Антона Курьянова уволили из «Авангарда»
«Миннесота» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
Кто такой Ги Буше, контракт Ткачева, «Спартак» и Голдобин
Алексей Кудашов объясняет последние ходы «Динамо»
«Юта» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
Гол вратаря Лещука принес «Динамо» ничью в Грозном: видео
«Чикаго» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
Победа «Крыльев» над «Зенитом», дубль Угальде «Краснодару»: видео голов дня
«Торпедо» — «Тюмень»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Урал»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Уфа»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Томас Бах назвал избрание Усманова президентом FIE демократичным

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Новости
RSS RSS
Все новости