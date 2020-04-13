Олимпийский чемпион Сафин стал волонтером в Уфе

Олимпийский чемпион Тимур Сафин рассказал, что стал волонтером в Уфе.

— В нашу спортивную школу олимпийского резерва обратился председатель комитета по физкультуре и спорту Советского района с предложением поучаствовать в волонтерском движении, — цитирует Сафина РИА Новости. — Из школы изъявило желание поучаствовать в этом 10 человек, из них отобрали пятерку — один тренер, Марат Хисамутдинов, и четыре спортсмена — помимо меня это Анастасия Иванова, Аскар Хамзин и Артур Зиннатуллин.

Чтобы стать волонтером, нужно проходить специальное обучение онлайн, после которого ты получаешь сертификат, подтверждающий статус волонтера, В наши обязанности входит помощь пожилым жителям нашего города: покупаем продукты и лекарства, выносим мусор и выполняем другие мелкие просьбы.