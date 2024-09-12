Олимпийская чемпионка из Курской области рассказала, как занимала деньги на занятия фехтованием

Российская фехтовальщица, олимпийская чемпионка Пекина-2008 Евгения Ламонова в интервью «СЭ» рассказала о пути к золотой медали в родном Курчатове.

Спортсменка росла в 40-тысячном городке и сталкивалась с проблемами на раннем периоде карьеры.

— Начало вашего спортивного пути пришлось на 1990-е годы — для спорта на низовом уровне, как считается, не самое легкое время.

— Да, это были непростые времена, не хватало экипировки, не хватало денег выехать на соревнования. Но нам много не надо было. Мы должны были хорошо тренироваться и успешно учиться. Непросто было в первую очередь нашему тренеру Ильдару Масалимовичу. Он бился за своих спортсменов не только на соревнованиях, но и в кабинетах. Порой ему приходилось доказывать, что нужно профинансировать нашу поездку на тот или иной турнир.

— Родителям приходилось своими деньгами помогать?

— Конечно! У соседей занимали. Сами чинили экипировку, дырки латали на перчатках, пылинки с клинков сдували, чтобы не дай бог не сломались. Потом финансирование появилось, спасибо Курской АЭС, которая поддерживает нас до сих пор. Пройдя через такое тяжелое начало карьеры, сейчас мы стараемся создать для наших спортсменов все условия, чтобы они ни в чем не нуждались.

— Вы могли представить, что девчонка из Курчатова сможет стать олимпийской чемпионкой?

— В юности об олимпийском золоте не мечтала. Конечно, стремилась быть лучшей, но не заглядывала так далеко. Концентрировалась на тех соревнованиях, на которых тогда мне предстояло выступать. И так постепенно дошла до олимпийской сборной. Когда я приехала в свой город уже после Игр в Пекине, то испытала фантастические эмоции — это был очень яркий момент в моей жизни.

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