Олимпийская чемпионка Егорян сообщила о рождении ребенка
20:50
Олимпийская чемпионка Яна Егорян в своем Instagram сообщила о рождении ребенка.
«Дорогие друзья, в нашей семье 3 мая произошло радостное событие! Мы с мужем стали родителями почти 5 кг чуда! Правду говорят, что счастье имеет вес», — написала Егорян.
Егорян выиграла две золотые медали на Олимпиаде 2016 года в Рио-де-Жанейро. Она победила в личных и командных соревнованиях саблистов.
Также 27-летняя спортсменка является двукратной чемпионкой мира. В 2015 и 2019 годах она первенствовала в командном турнире по фехтованию на саблях. На чемпионатах Европы Егорян выиграла шесть золотых медалей.
Читайте также
Талантливый вратарь, проваливший свой последний сезон в КХЛ, возвращается из Америки. Он будет играть за «Авангард»
1
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю