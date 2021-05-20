Олимпийская чемпионка Егорян сообщила о рождении ребенка

Олимпийская чемпионка Яна Егорян в своем Instagram сообщила о рождении ребенка.

«Дорогие друзья, в нашей семье 3 мая произошло радостное событие! Мы с мужем стали родителями почти 5 кг чуда! Правду говорят, что счастье имеет вес», — написала Егорян.

Егорян выиграла две золотые медали на Олимпиаде 2016 года в Рио-де-Жанейро. Она победила в личных и командных соревнованиях саблистов.

Также 27-летняя спортсменка является двукратной чемпионкой мира. В 2015 и 2019 годах она первенствовала в командном турнире по фехтованию на саблях. На чемпионатах Европы Егорян выиграла шесть золотых медалей.