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Олимпийская чемпионка Егорян сообщила о рождении ребенка

20:50
Яна Егорян. Фото Instagram
Яна Егорян. Фото Instagram
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Олимпийская чемпионка Яна Егорян в своем Instagram сообщила о рождении ребенка.

«Дорогие друзья, в нашей семье 3 мая произошло радостное событие! Мы с мужем стали родителями почти 5 кг чуда! Правду говорят, что счастье имеет вес», — написала Егорян.

Публикация от Yana Egorian (@egorianiana)

Егорян выиграла две золотые медали на Олимпиаде 2016 года в Рио-де-Жанейро. Она победила в личных и командных соревнованиях саблистов.

Также 27-летняя спортсменка является двукратной чемпионкой мира. В 2015 и 2019 годах она первенствовала в командном турнире по фехтованию на саблях. На чемпионатах Европы Егорян выиграла шесть золотых медалей.

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