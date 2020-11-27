Олимпийская чемпионка Егорян объявила о беременности

Олимпийская чемпионка Яна Егорян объявила, что забеременела, в программе «Вечерний Ургант» на Первом канале.

«Дело так. Я планировала выиграть еще одно золото в Токио. Но Олимпиаду отменили...» — пошутила Егорян.

Егорян выиграла две золотые медали на Олимпиаде 2016 года в Рио-де-Жанейро. Она победила в личных и командных соревнованиях саблистов.

Также 26-летняя спортсменка является двукратной чемпионкой мира. В 2015 и 2019 годах она первенствовала в командном турнире по фехтованию на саблях. На чемпионатах Европы Егорян выиграла шесть золотых медалей.