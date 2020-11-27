Фехтование
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Фехтование

Олимпийская чемпионка Егорян объявила о беременности

12:43
Яна Егорян (в центре). Фото Instagram
Яна Егорян (в центре). Фото Instagram
Теги:

Олимпийская чемпионка Яна Егорян объявила, что забеременела, в программе «Вечерний Ургант» на Первом канале.

«Дело так. Я планировала выиграть еще одно золото в Токио. Но Олимпиаду отменили...» — пошутила Егорян.

Егорян выиграла две золотые медали на Олимпиаде 2016 года в Рио-де-Жанейро. Она победила в личных и командных соревнованиях саблистов.

Также 26-летняя спортсменка является двукратной чемпионкой мира. В 2015 и 2019 годах она первенствовала в командном турнире по фехтованию на саблях. На чемпионатах Европы Егорян выиграла шесть золотых медалей.

Фехтование: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир