Евгения Ламонова: «Атака ВСУ разделила жизнь людей в Курской области на до и после»

Российская фехтовальщица, олимпийская чемпионка Пекина-2008 Евгения Ламонова в интервью «СЭ» эмоционально рассказала о ситуации в родной Курской области после наступления украинских вооруженных сил.

6 августа Курская область подверглась массированной атаке со стороны ВСУ. В ходе боев и в результате обстрелов многие приграничные поселки были частично разрушены, а десятки тысяч человек отправились в эвакуацию.

— В 2022 году в Курскую область приехало много беженцев. Мы их навещали в пунктах временного размещения, помогали, общались. И они говорили: «Мы по звуку определяем, что это летит, БПЛА или ракета, и в какую сторону»... Для меня это был шок. А сегодня и я могу сказать так же. Атака ВСУ разделила жизнь людей в Курской области на до и после. Мой супруг из Суджи, оттуда его мама, многие родственники, друзья. Все они были вынуждены покинуть свой родной дом. Очень надеемся на наших военных, на их отвагу и мастерство. Каждый день мы видим высокий профессионализм бойцов ПВО. А работы у них немало. Бывают дни, когда в городе сирены почти не смолкают. И ночью, и днем, и утром.

— Не думали эвакуироваться из Курска хотя бы на время? У вас же дети.

— Здесь моя малая родина. Здесь родственники, друзья, наша спортивная школа. Курская область продолжает жить и работать. Наши земляки пришли на помощь тем, кого коснулась беда. Многие стали волонтерами и помогают тем, кто вынужден был покинуть свои дома. Видела, как многодетная семья привезла гуманитарную помощь для жителей приграничья. Курские тренеры и спортсмены работают с детьми в пунктах временного размещения, на складах, собирают, доставляют помощь в ПВР, разгружают прибывающие со всей России грузы. А также мы видим, сколько неравнодушных людей в нашей стране, которые понимают, что чужой беды не бывает.

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