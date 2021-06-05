Многократный чемпион СССР по фехтованию Давид Душман умер в возрасте 98 лет

Советский тренер и многократный чемпион СССР по фехтованию Давид Душман умер на 99-м году жизни в Германии, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Международного олимпийского комитета (МОК).

«Смерть Давида Душмана глубоко опечалила меня. Когда мы встретились в 1970 году, он сразу же предложил мне дружбу и совет, несмотря на личный опыт во Второй мировой войне. Это был настолько глубокий человеческий жест, что я никогда его не забуду», — сказал президент МОК Томас Бах.

В 1951 году Душман стал чемпионом СССР по фехтованию на шпагах, после чего — тренером клуба «Спартак». С 1952 по 1988 год он тренировал женскую сборную Советского Союза по фехтованию.