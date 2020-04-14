Международная федерация фехтования досрочно завершила сезон

Международная федерация фехтования (FIE) досрочно завершила сезон из-за пандемии коронавирусной инфекции.

— С учетом глобальной ситуации с COVID-19 было принято решение отменить все соревнования, запланированные на апрель, май и июнь 2020 года, в соответствии с рекомендациями медицинской комиссии FIE, — говорится в заявлении на сайте Федерации фехтования России.

Квалификационные результаты на Олимпийские игры, полученные до марта 2020 года, будут сохранены. Ведение рейтингов спортсменов возобновится, как только ситуация позволит провести Гран-при по фехтованию на рапирах среди мужчин и женщин, а также четыре этапа Кубка мира.