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Международная федерация фехтования досрочно завершила сезон

15:17
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Международная федерация фехтования (FIE) досрочно завершила сезон из-за пандемии коронавирусной инфекции.

— С учетом глобальной ситуации с COVID-19 было принято решение отменить все соревнования, запланированные на апрель, май и июнь 2020 года, в соответствии с рекомендациями медицинской комиссии FIE, — говорится в заявлении на сайте Федерации фехтования России.

Квалификационные результаты на Олимпийские игры, полученные до марта 2020 года, будут сохранены. Ведение рейтингов спортсменов возобновится, как только ситуация позволит провести Гран-при по фехтованию на рапирах среди мужчин и женщин, а также четыре этапа Кубка мира.

Дополнительная информация:

http://rusfencing.ru/news_detail.php?ID=2459850

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