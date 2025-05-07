Фехтование
7 мая, 10:55

Международная федерация фехтования допустила россиян к командным соревнованиям в нейтральном статусе

Игнат Заздравин
Корреспондент
Софья Великая.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Международная федерация фехтования (FIE) разрешила российским спортсменам участвовать в командных международных соревнованиях в нейтральном статусе, сообщается на сайте федерации.

Россияне будут выступать под флагом FIE. К командным соревнованиям будут допущены спортсмены, которые обладают нейтральным статусом. Ранее российские фехтовальщики могли выступать только в индивидуальных дисциплинах.

Первым турниром с участием российских команд станет чемпионат Европы по фехтованию в Генуе, который состоится с 14 по 19 июня 2025 года.

  • pupkin-221

    Лучше расскажите, почему Усманов скрывается в Узбекистане, после того, как его с женой (тренер по гимнастике Винер) выгнали из Великобритании, Европы и Израиля ? И почему боится приехать в Россию ?

    07.05.2025

  • Ботокс007

    ======Россияне будут выступать под флагом FIE===== Лучше под флагом FIGA

    07.05.2025

  • фанат

    Деньги Алишера Усманова в действии. Вот как надо, во главе каждой медународной федерации поставить нашего ставленника. Начнём с ФИФА, на трон Дюкова.

    07.05.2025

  • spar001

    на этом весь и расчет... откажись от флага, от гимна, от своей истории, своей памяти, своей страны, откажись от себя и мы тебя примем.... формула предательства под благозвучными речами...

    07.05.2025

  • Djin Ignatov

    Поедут !! Потому что надо выступатьв меж.соревнованиях ! Им плевать на флаг и гимн , тем более уже многи ездили !

    07.05.2025

