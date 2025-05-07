Международная федерация фехтования допустила россиян к командным соревнованиям в нейтральном статусе
Международная федерация фехтования (FIE) разрешила российским спортсменам участвовать в командных международных соревнованиях в нейтральном статусе, сообщается на сайте федерации.
Россияне будут выступать под флагом FIE. К командным соревнованиям будут допущены спортсмены, которые обладают нейтральным статусом. Ранее российские фехтовальщики могли выступать только в индивидуальных дисциплинах.
Первым турниром с участием российских команд станет чемпионат Европы по фехтованию в Генуе, который состоится с 14 по 19 июня 2025 года.
