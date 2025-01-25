Мамедова переизбрали на пост президента Федерации фехтования России

Ильгар Мамедов переизбран на пост президента Федерации фехтования России (ФФР).

Отчетно-выборная конференция состоялась в субботу, 25 января, в Москве. 59-летний Мамедов был единственным кандидатом на выборах, за него проголосовали все 58 делегатов конференции.

Мамедов возглавляет ФФР с 2021 года. С 2012-го он также занимает пост главного тренера сборной России по фехтованию. Мамедов является двукратным олимпийским чемпионом (1988, 1996) и чемпионом мира.