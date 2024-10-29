Мамедов заявил, что все федерации просили Усманова вернуться на пост президента FIE после 2022 года

Президент Федерации фехтования России Ильгар Мамедов в разговоре с «СЭ» отреагировал на выдвижение Алишера Усманова кандидатом на пост президента Международной федерации фехтования (FIE).

Второй кандидат на эту должность — серебряный призер чемпионата Европы 1994 года в командном фехтовании Отто Дракенберг из Швеции.

«Давайте все-таки говорить, что он возвращается на пост президента Международной федерации фехтования. Поэтому сейчас не будем говорить, что будет или не будет для России. Первый этап — вернуться на то место, где Алишер Усманов много лет работал на благо мирового фехтования. Он также приносил огромную пользу!» — сказал Мамедов «СЭ».

Президент Федерации фехтования России также высказался о заслугах Усманова.

«То, что он решил сам отойти в сторону в феврале 2022 года, — его личный выбор. После этого все национальные федерации просили Алишера Усманова вернуться. Ведь они понимали, что без него будет тяжело. Всю эту тяжесть ощущали и ощущают на протяжении этих лет. Не просто же так появилось более ста федераций, который не просто поддерживают, но и выдвигают Алишера Бурхановича на этот пост. В этом существенная разница», — добавил Мамедов.

Усманов был президентом Международной федерации фехтования с 2008 года до марта 2022-го. Он добровольно приостановил свои обязанности после санкций ЕС.

71-летний предприниматель также является членом попечительского совета Фонда поддержки Олимпийцев России.