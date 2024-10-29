Фехтование
Новости
Олимпиада
Главная
Фехтование

Сегодня, 10:30

Мамедов заявил, что все федерации просили Усманова вернуться на пост президента FIE после 2022 года

Микеле Антонов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Президент Федерации фехтования России Ильгар Мамедов в разговоре с «СЭ» отреагировал на выдвижение Алишера Усманова кандидатом на пост президента Международной федерации фехтования (FIE).

Второй кандидат на эту должность — серебряный призер чемпионата Европы 1994 года в командном фехтовании Отто Дракенберг из Швеции.

«Давайте все-таки говорить, что он возвращается на пост президента Международной федерации фехтования. Поэтому сейчас не будем говорить, что будет или не будет для России. Первый этап — вернуться на то место, где Алишер Усманов много лет работал на благо мирового фехтования. Он также приносил огромную пользу!» — сказал Мамедов «СЭ».

Президент Федерации фехтования России также высказался о заслугах Усманова.

«То, что он решил сам отойти в сторону в феврале 2022 года, — его личный выбор. После этого все национальные федерации просили Алишера Усманова вернуться. Ведь они понимали, что без него будет тяжело. Всю эту тяжесть ощущали и ощущают на протяжении этих лет. Не просто же так появилось более ста федераций, который не просто поддерживают, но и выдвигают Алишера Бурхановича на этот пост. В этом существенная разница», — добавил Мамедов.

Усманов был президентом Международной федерации фехтования с 2008 года до марта 2022-го. Он добровольно приостановил свои обязанности после санкций ЕС.

71-летний предприниматель также является членом попечительского совета Фонда поддержки Олимпийцев России.

Алишер Усманов
Ильгар Мамедов
Читайте также
Лучший матч Мичкова в НХЛ. Забил, отдал и помог победить команду Капризова
Голкипер «Тампы» Василевский оценил игру против капитана «Вашингтона» Овечкина
В России хотят освободить старших по дому от налога на доходы физических лиц
Генерал ВСУ признал обрушение украинского фронта
Черданцев назвал Станковича разочарованием, Зарема разыскивает спортдира красно-белых. Что не так с победой «Спартака» над «Пари НН»
Украинский пленный рассказал о заградотрядах ВСУ в Курской области
Популярное видео
В КХЛ будет новый клуб, Уланов покинул штаб Жамнова
«Юта» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
Супергол Кордобы принес «Краснодару» победу над «Крыльями»
«Колорадо» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
Ничья «Зенита» и «Локо», «Химки» и «Динамо» забили 7 голов
«Родина» — «Торпедо»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Сокол»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Сочи»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Алания» — «Чайка»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Ротор»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Спартак» и СКА сцепились после хоккея, Ротенберг отвечает на вопросы
«Ванкувер» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Балтика» — «Урал»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Шинник»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Тюмень» — «Енисей»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Черноморец»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 13-го тура 26 октября
Почему Никита Серебряков не играет за СКА
«Вегас» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
Кудряшов vs Родригес / Василевский vs Тибау: прямой эфир
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Мамедов уверен, что в мире ждут возвращения Усманова на пост президента Международной федерации фехтования

Мамедов рассказал, как соперник Усманова стучал обувью по трибуне на конгрессе 2021 года

Кубок года по футболу

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости