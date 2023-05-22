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Сегодня, 11:47

Мамедов заявил, что ни один российский фехтовальщик не поедет на международные турниры

Виктория Кравченко
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Ильгар Мамедов.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Глава Федерации фехтования России (ФФР) Ильгар Мамедов заявил, что международная федерация фехтования прислала второй список допущенных спортсменов, однако никто из них не поедет на соревнования.

«Мы получили от Международной федерации фехтования второй список допущенных спортсменов, но, как и прежде, никто из них не поедет на международные соревнования», — сказал Мамедов «РИА Новости Спорт».

Ранее стало известно, что FIE не допустила до международных турниров ряд ведущих российских спортсменов, включая Софью Великую, Софию Позднякову и Яну Егорян.
Источник: https://rsport.ria.ru/20230522/fencing-1873367408.html
Ильгар Мамедов
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