Мамедов заявил, что ни один российский фехтовальщик не поедет на международные турниры

Глава Федерации фехтования России (ФФР) Ильгар Мамедов заявил, что международная федерация фехтования прислала второй список допущенных спортсменов, однако никто из них не поедет на соревнования.

«Мы получили от Международной федерации фехтования второй список допущенных спортсменов, но, как и прежде, никто из них не поедет на международные соревнования», — сказал Мамедов «РИА Новости Спорт».