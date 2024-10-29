Мамедов уверен, что в мире ждут возвращения Усманова на пост президента Международной федерации фехтования

Президент Федерации фехтования России Ильгар Мамедов прокомментировал выдвижение Алишера Усманова в качестве потенциального главы Международной федерации фехтования (FIE).

«Кандидатуру Усманова на пост президента выдвинула Федерация фехтования России и еще более 100 стран-членов FIE, думаю, этой цифрой все сказано. В состав FIE входит 156 стран, более 100 из них выдвигают Алишера Бурхановича, лидера мирового фехтования, на этот пост. Мировая общественность уже несколько лет ждет его возвращения, как единственного лидера FIE, который очень много сделал для фехтования за 16 лет», — приводит слова Мамедова ТАСС.

О выдвижении Усманова стало известно 28 октября. Россиянин уже возглавлял FIE с 2008 по 2022 годы.