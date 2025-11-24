Мамедов рассказал о попытке Украины и Швеции отстранить российских фехтовальщиков на конгрессе FIE

Президент Федерации фехтования России (ФФР) Ильгар Мамедов заявил, что члены Международной федерации фехтования (FIE) не поддержали очередные призывы Украины и Швеции отстранить россиян и белорусов от участия в международных турнирах на конгрессе организации в Бахрейне.

«Не успел конгресс начаться, как слово попросили президенты федераций фехтования Швеции и Украины, которые вновь призвали отстранить наших и белорусских фехтовальщиков от участия в международных индивидуальных и командных турнирах. Выступавших никто не поддержал ни публично, ни голосованием», — цитирует Мамедова ТАСС.

По словам главы ФФР, очередные попытки взбудоражить общественность со стороны Украины и Швеции ни к чему не привели. Он добавил, что многие представители зарубежных федераций, наоборот, выступали за идею объединения для развития фехтования.

В марте 2023 года FIE разрешила россиянам и белорусам выступать на международных турнирах в нейтральном статусе при соблюдении рекомендаций МОК. В мае 2025-го организация допустила спортсменов из России и Белоруссии к участию в чемпионатах мира и Европы в командных соревнованиях.