Мамедов рассказал, как влияет отстранение от международных соревнований на мотивацию российских спортсменов

Президент Федерации фехтования России Ильгар Мамедов рассказал, как влияет отстранение от международных соревнований на мотивацию российских спортсменов.

«Никаких подвижек в сторону возвращения на международную арену пока нет. Чтобы понять, насколько Россия серьезный соперник, надо посмотреть на количество медалей на двух последних Олимпийских играх. И как думаете, хотят ли после этого конкуренты нас видеть на Олимпиаде в Париже 2024? Точно нет.

Отсутствие международных стартов серьезно сказывается на мотивации. У каждого человека должен быть стимул. Должна быть цель, к чему идти. Зная ее, ты к ней идешь. А если нет цели, то нет и задач. Когда нет цели, то ничего и не хочется. И у кого-то все равно опустятся руки», — приводит слова Мамедова Metaratings.ru.

10 марта конгресс FIE принял решение разрешить спортсменам из России и Белоруссии принимать участие в международных турнирах в нейтральном статусе.

28 марта МОК рекомендовал международным федерациям допускать до стартов российских спортсменов, не поддерживавших СВО, в нейтральном статусе. Также организация призвала не допускать до турниров атлетов, связанных с вооруженными силами и органами безопасности.