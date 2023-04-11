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Мамедов рассказал, как влияет отстранение от международных соревнований на мотивацию российских спортсменов

Ана Горшкова
Корреспондент
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Президент Федерации фехтования России Ильгар Мамедов рассказал, как влияет отстранение от международных соревнований на мотивацию российских спортсменов.

«Никаких подвижек в сторону возвращения на международную арену пока нет. Чтобы понять, насколько Россия серьезный соперник, надо посмотреть на количество медалей на двух последних Олимпийских играх. И как думаете, хотят ли после этого конкуренты нас видеть на Олимпиаде в Париже 2024? Точно нет.

Отсутствие международных стартов серьезно сказывается на мотивации. У каждого человека должен быть стимул. Должна быть цель, к чему идти. Зная ее, ты к ней идешь. А если нет цели, то нет и задач. Когда нет цели, то ничего и не хочется. И у кого-то все равно опустятся руки», — приводит слова Мамедова Metaratings.ru.

10 марта конгресс FIE принял решение разрешить спортсменам из России и Белоруссии принимать участие в международных турнирах в нейтральном статусе.

28 марта МОК рекомендовал международным федерациям допускать до стартов российских спортсменов, не поддерживавших СВО, в нейтральном статусе. Также организация призвала не допускать до турниров атлетов, связанных с вооруженными силами и органами безопасности.

Источник: Metaratings.ru.
Ильгар Мамедов
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