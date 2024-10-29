Мамедов рассказал, как соперник Усманова стучал обувью по трибуне на конгрессе 2021 года

Президент Федерации фехтования России Ильгар Мамедов рассказал «СЭ» историю о сопернике Алишера Усманова в числе кандидатов на пост президента Международной федерации фехтования (FIE) Отто Дракенберге из Швеции.

«Что касается шведа, комментировать не буду. Один раз на конгрессе в 2021 году мы все видели его поведение, когда он снял свою обувь и как в лучшие советские времена, в стиле одного из лидеров страны, начал стучать по трибуне с какими-то криками. Мне показалось такое поведение неприемлемым на международном уровне», — сказал Мамедов «СЭ».

Президент Федерации фехтования России также сравнил Дракенберга с Усмановым.

«Тогда мы сдавали тесты на коронавирус, чтобы попасть на конгресс. Когда мне дали слово, попросил, чтобы кроме этих обязательных тестов, сдавать тесты на состояние головного мозга. Все поняли, что я это сказал с юмором, начали улыбаться. Были какие-то антиполитические выпады против Саудовской Аравии, против каких-то других стран. Было впечатление, что он оказался под алкогольным или наркотическим воздействием. Нормальный, вменяемый человек никак не мог себя так вести. Поэтому если сравнивать глыбу мирового фехтования как Алишер Усманов и не пойми кого, тут даже нечего комментировать», — добавил Мамедов.

Усманов был президентом Международной федерации фехтования с 2008 года до марта 2022-го. Он добровольно приостановил свои обязанности после санкций ЕС.

71-летний предприниматель также является членом попечительского совета Фонда поддержки Олимпийцев России.