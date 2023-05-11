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Мамедов: «Знали, что сильнейшие спортсмены не будут принимать участия в соревнованиях. Еще полгода назад я сказал, что мы нигде не будем участвовать»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Президент Федерации фехтования России Ильгар Мамедов прокомментировал корреспонденту «СЭ» решение Международной федерации фехтования (FIE) не допустить к участию в соревнованиях олимпийских чемпионок Софью Великую, Яну Егорян и Софию Позднякову.

«Причина всем известна — рекомендация МОК. С этим уже ничего не сделать. Никто из этих спортсменов не будет принимать участия в соревнованиях. Мы об этом знали. Для нас такое решение не стало неожиданностью. Еще полгода назад я сказал, что мы нигде не будем участвовать. Глобально ничего не поменялось. Руководители сделали вид, что нас допускают, но на самом деле, они и не собирались никого допускать. Нужно было дождаться рекомендаций МОК, мы их и дождались. Все сильнейшие спортсмены у нас — из ЦСКА и «Динамо». Но во всех странах ведущие спортсмены имеют принадлежность к погонам. Это не только у нас», — сказал Мамедов «СЭ».

Ильгар Мамедов
Софья Великая
Яна Егорян
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