Мамедов назвал вынужденной приостановку деятельности Усманова: «Он не собирался никого подводить»

Президент Федерации фехтования России Ильгар Мамедов в разговоре с «СЭ» высказался о приостановке деятельности на посту президента Международной федерации фехтования (FIE) Алишера Усманова.

«Это вынужденная мера, чтобы международную федерацию не заблокировали. Тут нужно читать между строк. Есть шаги, которые приходится предпринимать. Человек вернулся, потому что его попросили об этом. Но вернувшись делать так, чтобы ничего не работало — это не про Алишера Усманова. Он не собирался никого подводить. Будем ждать лучших времен», — сказал Мамедов «СЭ».

4 декабря FIE сообщила о приостановке Усмановым деятельности президента организации. 71-летний россиянин был избран на этот пост 30 ноября на конференции в Ташкенте.

Исполняющим обязанности главы FIE после приостановки деятельности Усмановым стал представитель Греции Эммануэль Кациадакис.

Усманов уже возглавлял FIE с 2008 по 2022 год, после чего добровольно сложил с себя полномочия.

Дарик Агаларов