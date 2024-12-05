Фехтование
Новости
Олимпиада
Главная
Фехтование

Сегодня, 10:57

Мамедов назвал вынужденной приостановку деятельности Усманова: «Он не собирался никого подводить»

Мамедов назвал вынужденной приостановку деятельности Усманова в FIE
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Президент Федерации фехтования России Ильгар Мамедов в разговоре с «СЭ» высказался о приостановке деятельности на посту президента Международной федерации фехтования (FIE) Алишера Усманова.

«Это вынужденная мера, чтобы международную федерацию не заблокировали. Тут нужно читать между строк. Есть шаги, которые приходится предпринимать. Человек вернулся, потому что его попросили об этом. Но вернувшись делать так, чтобы ничего не работало — это не про Алишера Усманова. Он не собирался никого подводить. Будем ждать лучших времен», — сказал Мамедов «СЭ».

4 декабря FIE сообщила о приостановке Усмановым деятельности президента организации. 71-летний россиянин был избран на этот пост 30 ноября на конференции в Ташкенте.

Исполняющим обязанности главы FIE после приостановки деятельности Усмановым стал представитель Греции Эммануэль Кациадакис.

Усманов уже возглавлял FIE с 2008 по 2022 год, после чего добровольно сложил с себя полномочия.

Дарик Агаларов

Фехтование
Алишер Усманов
Читайте также
Шесть дуэлей взглядов между Фьюри и Усиком. Как два лучших тяжеловеса устраивали шоу
WSJ узнала о планах Украины заявить о готовности к миру
Гвардиола начал запираться в офисе из-за неудачной серии «Манчестер Сити»
СМИ сообщили о телефонном разговоре начальников генштабов ВС РФ и США
Врач-диетолог и телеведущий Алексей Ковальков скончался в возрасте 62 лет
«Спартак» треплет нервы, ЦСКА камбэчит в концовке, а «Авангард» резвится без главного тренера. Что произошло в КХЛ 4 декабря
Популярное видео
Сергея Звягина и Антона Курьянова уволили из «Авангарда»
«Ахмат» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Спартак»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Факел»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Крылья Советов»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Химки»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Рубин»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Оренбург»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Миннесота» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
Кто такой Ги Буше, контракт Ткачева, «Спартак» и Голдобин
Алексей Кудашов объясняет последние ходы «Динамо»
«Юта» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
Гол вратаря Лещука принес «Динамо» ничью в Грозном: видео
«Чикаго» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
Победа «Крыльев» над «Зенитом», дубль Угальде «Краснодару»: видео голов дня
«Торпедо» — «Тюмень»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Урал»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Уфа»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Арсенал»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Журова отреагировала на решение Усманова приостановить деятельность на посту президента FIE

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Новости
RSS RSS
Все новости