Мамедов назвал свою главную цель на новый срок во главе ФФР

Президент Федерации фехтования России (ФФР) Ильгар Мамедов в комментарии «СЭ» ответил на вопрос о своей главной задаче на новый срок.

«Главная цель — возврат наших спортсменов на международную арену. Развитие — это результат. Если его нет — надо что-то делать. Если он есть — его нужно улучшать. Без международных соревнований этого достичь невозможно. Да, есть соревнования топ-уровня в нашей стране. Но это, как говорится, вариться в собственном соку.

И второе — организация нашего вида спорта. Современная тенденция направлена на развитие неполитических и некоммерческих видов спорта. Мы хотим, чтобы о фехтовании вспоминали не только во время Олимпиады, а всегда. Чтобы о нас говорили — это приведет желающих заниматься фехтованием в наш вид спорта», — сказал Мамедов «СЭ».

Отчетно-выборная конференция состоялась в субботу, 25 января, в Москве. 59-летний Мамедов был единственным кандидатом на выборах, за него проголосовали все 58 делегатов конференции.

Мамедов возглавляет ФФР с 2021 года. С 2012-го он также занимает пост главного тренера сборной России по фехтованию. Мамедов является двукратным олимпийским чемпионом (1988, 1996) и чемпионом мира.