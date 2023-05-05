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Мамедов назвал «идиотизмом» отмену соревнований по фехтованию из-за допуска российских спортсменов

Алина Савинова
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Президент Федерации фехтования России Ильгар Мамедов высказался об отмене соревнований из-за допуска россиян.

«Они где-то видели нас на соревнованиях? Отменять соревнования перестанут, когда из их голов уйдет идиотизм. По поводу ближайших соревнований пока нет новостей, международная федерация молчит», — приводит ТАСС слова Мамедова.

Ранее в Германии отменили этап Кубка мира по фехтованию на рапирах из-за допуска представителей России и Белоруссии к международным турнирам.

10 марта конгресс Международной федерации фехтования разрешил россиянам и белорусам принимать участие в международных соревнованиях в нейтральном статусе.

Источник: https://tass.ru/sport/17687103
Ильгар Мамедов
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