Мамедов назвал «идиотизмом» отмену соревнований по фехтованию из-за допуска российских спортсменов

Президент Федерации фехтования России Ильгар Мамедов высказался об отмене соревнований из-за допуска россиян.

«Они где-то видели нас на соревнованиях? Отменять соревнования перестанут, когда из их голов уйдет идиотизм. По поводу ближайших соревнований пока нет новостей, международная федерация молчит», — приводит ТАСС слова Мамедова.

Ранее в Германии отменили этап Кубка мира по фехтованию на рапирах из-за допуска представителей России и Белоруссии к международным турнирам.

10 марта конгресс Международной федерации фехтования разрешил россиянам и белорусам принимать участие в международных соревнованиях в нейтральном статусе.