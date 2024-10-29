Колобков считает, что FIE необходим Усманов на посту президента

Бывший министр спорта РФ Павел Колобков считает, что члены Международной федерации фехтования (FIE) должны ухватиться за шанс избрать Алишера Усманова главой организации, потому что без него управление в международном фехтовании деградирует.

28 октября стало известно, что 71-летний Усманов стал одним из кандидатов на пост президента FIE. Кандидатуру россиянина выдвинули или поддержали национальные федерации 103 стран.

«Выдвижение Алишера Усманова на пост главы FIE — без преувеличения важное событие, глобальное. Придя на пост главы FIE, он очень много сделал для развития моего любимого вида спорта. И он вновь выдвинулся на эту позицию. Уверен, что Международная федерация фехтования и ее члены, которые будут принимать участие в голосовании, должны ухватиться за этот шанс.

Возможно, он — один из немногих шансов, который позволит фехтованию развиваться и конкурировать с другими видами спорта. За последний год без его участия управление в международном фехтовании начало деградировать. Буду сильно удивлен, если кто-то попробует помешать его избранию и снова даст политике вмешаться в спорт», — цитирует Колобкова ТАСС.

Выборы главы FIE состоятся 30 ноября на конгрессе организации в Ташкенте. Временным президентом федерации является представитель Греции Эммануэль Кациадакис. Вторым кандидатом является швед Отто Дракенберг, его поддержала только Федерация фехтования Швеции.

Усманов возглавлял FIE с 2008 года, но 1 марта 2022 года добровольно принял решение приостановить полномочия президента организации. С 2001 по 2009 год Усманов был президентом Федерации фехтования России, с 2005 по 2009 год — главой Европейской федерации фехтования.