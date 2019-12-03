Источник: Усманов пожертвует 80 миллионов долларов Международной федерации фехтования
13:05
Президент Международной федерации фехтования Алишер Усманов к 2020 году пожертвует организации в общей сумме 80 миллионов долларов, утверждает Insidethegames.
В 2019 и 2020 годах российский бизнесмен пожертвует по 5 миллионов долларов, доведя общую сумму своих вложений в федерацию за почти три олимпийских цикла до 80 миллионов.
Общий доход бюджета Международной федерации фехтования на 2020 год составит 21,4 миллиона долларов, 5 из которых пожертвует Усманов, а 15,1 миллиона федерация получит от доходов от проведения Олимпиады в Токио.
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