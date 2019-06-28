Инна Дериглазова: "Серебро чемпионата Европы - это для меня и успех, и поражение"

Титулованная российская рапиристка Инна Дериглазова отметила, что минувший чемпионат Европы получился неоднозначным. Она стала серебряным призером в личном первенстве и завоевала золото в составе команды.

– На протяжении всего этого сезона я выступала успешно, поэтому и в Дюссельдорфе сама от себя ожидала такого же результата, – цитирует RT Дериглазову. – Но чемпионат Европы – это все-таки официальный старт. Перед каждым соревнованием я волнуюсь, а перед таким турниром волновалась еще сильнее. В течение сезона и на чемпионате мира я не фехтую в предварительных группах, а чемпионат Европы отличается тем, что на нем нужно сначала проводить поединки по пять уколов, по которым определяется сетка плей-офф. К этому нужно более ответственно подходить, потому что одна-две ошибки – и бой можно проиграть.

– Что для вас значит серебряная медаль личного турнира?

– Это для меня и успех, и поражение. Я проиграла опытной и титулованной спортсменке – Элизе Ди Франчиске из Италии. Нужно учитывать, что два года назад она родила ребенка и является возрастной фехтовальщицей. Надо было проявить терпение, чтобы ее переиграть, а я поспешила, где-то перенервничала и в итоге проиграла финал. Но лучше проиграть на чемпионате Европы – сделаю для себя выводы и буду более серьезно относиться к поединкам с Ди Франчиской, – а на чемпионате мира хочется выступить уже успешно.