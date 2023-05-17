Мамедов — о поединке Загитовой и Великой: «К популяризации фехтования это никакого отношения не имеет»

Президент Федерации фехтования России (ФФР) Ильгар Мамедов прокомментировал «СЭ» новость о том, что фигуристка Алина Загитова проведет показательный поединок с фехтовальщицей Софьей Великой.

«Если они развлекаются, пускай развлекаются. Какое отношение к этому я имею? Это популяризация их личностей. Хотя они и так популярны. К популяризации фехтования это никакого отношения не имеет. Лишний раз люди увидят Софью Великую и Алину Загитову. Вот и все», — сказал Мамедов «СЭ».

Показательный поединок по фехтованию между Загитовой и Великой состоится 1 июля в рамках Дня московского спорта в «Лужниках».